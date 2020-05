Italiaanse politie tikt Eriksen op de vingers

Eriksen (28) had nog geen huis in Milaan gevonden en verbleef in een hotel, tot het coronavirus uitbrak en Italië compleet op slot ging. De Deen moest het hotel uit en sliep noodgedwongen op het trainingscomplex van zijn nieuwe club. Eriksen raakte geen bal aan en moest zich beperken tot rondjes rennen op het parkeerterrein van het trainingscomplex om enigzins fit te blijven.

Op de bank slapen bij Lukaku

„Ik kan 35 meter rennen, moet me dan omdraaien en kan dan weer 35 meter terug”, vertelt hij aan de Engelse krant The Sun. Na een tijdje was hij zo teneergeslagen door zijn verblijf, dat hij met zijn ploeggenoten Romelu Lukaku en Ashley Young besprak of hij desnoods maar bij hen op de bank mocht slapen.

„Maar zij hadden ook hun familie waar ze rekening mee moesten houden, en bovendien is twee weken of langer op een bank slapen wel erg lang”, erkent Eriksen. „Uiteindelijk hebben er nog vijf stafleden van Inter voor gekozen om hun families te beschermen en net als ik op het trainingscomplex te verblijven.”

Slecht verteerd

Eriksen heeft inmiddels al ruim twee maanden geen wedstrijd meer gespeeld en de technicus verteert de periode zonder bal ontzettend slecht. „Ik heb al zeven weken geen bal meer aangeraakt en dat is me nog nooit eerder in m’n leven overkomen. Ik mis het heel erg.”

De Deen werd zelfs door de Italiaanse politie op de vingers getikt, toen hij zich tijdens de lockdown ’buiten’ waagde. „De politie hield me aan en ik moest uitleggen waarom ik niet thuis was”, aldus Eriksen. „Dat heb ik mijn beste Italiaans proberen uit te leggen, maar dat kon ik natuurlijk niet echt. Ik had nog nooit zoveel vrije tijd gehad en ik kon geen winkel in. We mogen niet klagen en anderen hebben het veel zwaarder dan wij, maar dit is gewoon zo anders dan wat we normaal gesproken gewend zijn.”