Nederlands elftal rekent in coronatijdperk af met Polen

Voor rust waren er weinig kansen. In de 21e minuut kreeg Quincy Promes de eerste echte grote kans, maar het schot van de Ajacied ging een metertje naast. Pas na ruim een half uur moest Jasper Cillessen voor het eerst in actie komen en redde na een schot van Krzysztof Piatek. Op slag van rust was Oranje dan toch dicht bij de openingstreffer, maar het schot van Frenkie de Jong, na een fraai lobje van Memphis Depay, belandde op de paal.

Na rust kwam Oranje voortvarend uit de startblokken. Na een voorzet in de vierde minuut van Bergwijn kwam Depay net tekort voor de 1-0.

Na ruim een uur spelen was het dan eindelijk raak. Na een schitterende aanval die begon bij Frenkie de Jong had Bergwijn de bal voor het intikken. Het was zijn eerste treffer in het shirt van Oranje.

Voetbaldroogte

Het was voor het eerst in ruim negen maanden dat Oranje weer een wedstrijd speelde. Na de thuiszege op Estland van 19 november vorig jaar (5-0) is er veel gebeurd. Het voor deze zomer geplande EK werd met een jaar verplaatst en bondscoach Ronald Koeman kon geen nee zeggen tegen zijn grote liefde FC Barcelona. Dwight Lodeweges staat voorlopig aan het roer bij het Nederlands elftal.

De technische staf van Oranje met interim-coach Dwight Lodeweges Ⓒ HH/ANP

Improviseren

Lodeweges moest meteen improviseren in de defensie van Oranje. Daley Blind, Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries en Stefan de Vrij waren er niet bij in een lege Johan Cruijff ArenA, waar toeschouwers nog niet welkom zijn. Joël Veltman, Hans Hateboer en Nathan Aké, de kersverse aanwinst van Manchester City, hadden nu een plek in de basis gekregen. Het trio verdedigers liet weinig steekjes vallen.

Maandag wacht Italië voor de tweede wedstrijd in Nations League. Dan speelt Oranje opnieuw in Amsterdam.