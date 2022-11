Uitlooptraining Oranje met spelersvrouwen en familie op tribune

De selectie van Oranje. Ⓒ De Telegraaf/Jeroen Kapteijns

Onder luid applaus van aanwezige spelersvrouwen, vriendinnen en familieleden is het Nederlands elftal begonnen aan de voorbereiding op het tweede WK-groepsduel van vrijdag met Ecuador. Oranje startte 9.30 uur Nederlandse tijd - in Qatar is het twee uur later - vooral met de reserves op veld 6 van de Qatar University in Doha.