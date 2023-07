Virgil van Dijk nieuwe Liverpool-aanvoerder na vertrek Jordan Henderson

„Natuurlijk ben ik al aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat is al een grote eer. Dat ik nu ook de aanvoerdersband bij Liverpool mag dragen, is iets dat ik op dit moment niet kan beschrijven. Ik ben heel trots. Ook voor mijn vrouw en kinderen is dit een groot moment”, aldus Van Dijk, die tot dusverre 222 wedstrijden voor Liverpool speelde sinds hij in 2018 over kwam van Southampton.

Van Dijk won met Liverpool zeven prijzen, waaronder de Champions League en de Engelse titel. Verdediger en kind van de club Trent Alexander-Arnold is door trainer Jürgen Klopp aangesteld als reserveaanvoerder.