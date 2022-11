Sarina Wiegman in illuster rijtje topcoaches

Wiegman krijgt de eretitel als dank voor haar grote bijdrage aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland, het aanzien van het Nederlands voetbal in zijn algemeen en dat van de trainer/coach als bijzonder. „De titels en prestaties die Wiegman in een tijdsbestek van vijf jaar behaald heeft, zijn bewonderenswaardig. Ze heeft hiermee niet alleen zichzelf maar ook de positie van de Nederlandse trainer/coach in het algemeen stevig op de wereldkaart gezet”, zo motiveerde Guus Hiddink, de voorzitter van de CBV, het eerbetoon.

In de oorkonde die Wiegman tevens ontving staat onder meer te lezen dat zij sinds haar aanstelling in januari 2017 op uitmuntende wijze en in alle facetten leiding gaf aan het Nederlands vrouwenelftal. Dat leidde met een Europese titel bij het toernooi in eigen land in 2017 en een tweede plaats bij het WK twee jaar later tot uitstekende prestaties. In 2021 ging ze aan de slag als bondscoach van de Engelse vrouwen. Daar oogstte ze lof voor haar aanpak, haar manier van coachen, communiceren en leiding geven, de manier van spelen van de Engelse ploeg en de grote overwinningen. Dat bekroonde ze met het halen van de Europese titel bij een toernooi waar Wiegman ook al het thuisland onder haar hoede had.