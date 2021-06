Spanning loopt op richting EK-kraker: koude oorlog op Wembley

EK voetbal

Spanje na heerlijk voetbalgevecht door op EK ten koste van Kroatië

Spanje staat in de kwartfinales van het EK voetbal. De ploeg van bondscoach Luis Enrique herstelde zich maandagavond in Kopenhagen knap van een enorme keepersfout van Unai Simón in de eerste helft en versloegen Kroatië uiteindelijk na verlenging in een spectaculaire wedstrijd met 5-3.