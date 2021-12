Franse bond zet het Olympique Lyon van Peter Bosz na rellen uit bekertoernooi

Voetbal

Virgil Van Dijk na coronabesmetting klaar voor rentree bij Liverpool

Virgil van Dijk is hersteld van het coronavirus en keert terug in de selectie van Liverpool. De aanvoerder van het Nederlands elftal kan dinsdag in de competitiewedstrijd tegen Leicester City zijn rentree maken. Van Dijk miste de laatste drie duels van de ’Reds’ nadat hij positief had getest.