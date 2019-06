Bertens wil coach Raemon Sluiter verslaan in Rosmalen

Kiki Bertens heeft na wat tactische tips van haar coach Raemon Sluiter geen enkele moeite met de Russin Natalia Vikhlyantseva. Ⓒ ANP

ROSMALEN - Kiki Bertens is in Rosmalen nog twee zeges verwijderd van haar eerste toernooizege in eigen land op de WTA-Tour. Na haar overtuigende overwinning op Natalia Vikhlyantseva vertelde de nummer vier van de wereld dat ze nog een reden heeft om er alles aan doen om te zegevieren op het Autotron.