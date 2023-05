Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Italiaanse bondscoach kiest ook 26 man richting Nations League

20:45 uur De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini heeft, net als zijn Nederlandse collega Ronald Koeman, 26 spelers geselecteerd voor het finaletoernooi van de Nations League. De Italianen nemen het 15 juni in de halve finale op tegen Spanje. De eindstrijd tegen Nederland of Kroatië is op 18 juni.

Mancini riep met Mattia Zaccagni en Ciro Immobile (Lazio), Alessandro Florenzi (AC Milan), Manuel Locatelli (Juventus) en Nicolo Zaniolo (Galatasaray) een aantal spelers op die een tijdje bij de nationale ploeg ontbraken. Giorgio Scalvini (Atalanta) en Sandro Tonali (AC Milan) kregen geen uitnodiging.

Italië komt 5 juni bijeen voor een trainingskamp op Sardinië. De internationals van Internazionale en Fiorentina sluiten later aan omdat die twee teams eerst nog de finale van respectievelijk de Champions League (10 juni) en Conference League (7 juni) spelen.

De bondscoaches van de vier halve finalisten moeten uiterlijk maandag 5 juni om 23.59 uur aan de UEFA laten weten welke 23 van de 26 geselecteerde voetballers speelgerechtigd zijn voor de wedstrijden.

Springruiter Houtzager wint Grand Prix in Wiesbaden

19:29 uur Springruiter Marc Houtzager heeft de Grand Prix in het Duitse Wiesbaden op zijn naam geschreven. De 52-jarige Drent was in de barrage op Sterrehof’s Dante de snelste van elf ruiters.

Houtzager was in de barrage na een foutloze rit met een tijd van 38,97 seconden net iets sneller dan Hans-Dieter Dreher uit Duitsland. De derde plaats was voor de Ier Max Wachman. Jeroen Dubbeldam eindigde met Investment als negende.

Belgische wielrenner Thijssen snelste in Ronde van Limburg

17.58 uur: Gerben Thijssen heeft de Ronde van Limburg op zijn naam geschreven. De Belg van Intermarché-Circus-Wanty bleef na 203,9 kilometer tussen Hasselt en Tongeren de Australiër Caleb Ewan en de Pool Stanisław Aniolkowski voor.

In de slotfase van de eendagswedstrijd door Belgisch Limburg maakte het peloton zich op voor een sprint. Voor Ewan waren het hectische kilometers. Hij moest op 6 kilometer van de finish van fiets wisselen en daarna nog een keer. Toch meldde de Australische sprinter zich nog vooraan, waar de Belg Tim Merlier de laatste bocht verkeerd inschatte en veel snelheid verloor. Thijssen passeerde Merlier en Ewan kwam nog dichtbij, maar niet meer erlangs. Martijn Budding was op de zesde plaats de beste Nederlander.

Voor Thijssen is het de derde zege van het seizoen. Hij won eerder de Grote prijs Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic.

Voetbalsters FC Twente winnen Eredivisie Cup opnieuw

17.08 uur: De voetbalsters van FC Twente hebben opnieuw de Eredivisie Cup gewonnen. De bekerwinnaar was op sportpark De Toekomst in Amsterdam met 4-3 te sterk voor landskampioen Ajax. Vorig seizoen won Twente in de finale van de Eredivisie Cup ook al van Ajax, toen met 3-2.

Fenna Kalma, topscorer van de Eredivisie, zette Twente al in de 15e minuut op voorsprong. De aanvalster scoorde in de 19e minuut opnieuw: 0-2. Kalma maakte vorige week bekend na dit seizoen over te stappen naar VfL Wolfsburg.

Ajax bracht de stand nog voor rust weer in evenwicht. Twente-speelster Marit Auée werkte de bal na een half uur in eigen doel en de gelijkmaker kwam in de 37e minuut op naam van Rosa van Gool.

De thuisspelende ploeg nam direct na de pauze via de ervaren Sherida Spitse de leiding. De beker ging toch naar Twente, dankzij twee treffers van Suzanne Giesen.

Aan de Eredivisie Cup doen vier clubs mee: de landskampioen, de twee periodekampioenen en de hoogst geklasseerde ploeg zonder periodetitel. Ajax schakelde in de halve finale PSV uit en Twente won van Fortuna Sittard.

Basketballers ZZ Leiden pakken na bizarre slotfase nationale titel

16.43 uur: De basketballers van ZZ Leiden hebben na een bizarre slotfase in de finale de nationale titel veroverd. De ploeg van coach Douglas Spradley was in de vijfde en beslissende wedstrijd in de play-offs met 82-81 net iets sterker dan Donar uit Groningen. Het is de vijfde titel voor Leiden.

Leiden stond vrijwel de hele wedstrijd achter en kwam terug van een achterstand die maximaal 16 punten was. Door vrije worpen in de slotminuut kwam Leiden alsnog op voorsprong. Thomas Rutherford benutte vlak voor tijd twee vrije worpen waardoor de titel naar Leiden gaat.

Een vijfde wedstrijd was nodig omdat Leiden afgelopen zaterdag in Groningen de stand in de play-offs gelijk had getrokken naar 2-2. In de vier wedstrijden had steeds de uitspelende ploeg gewonnen. In de Vijf Meihal in Leiden leek het opnieuw die kant op te gaan.

Donar nam meteen een kleine voorsprong en hield die ook vast. Halverwege stonden de Groningers met 36-28 voor. In het laatste kwart liepen de bezoekers zelfs uit naar 77-61. Daarna raakte vooral Luuk van Bree op schot met meerdere rake driepunters. Bij Donar werden ze steeds slordiger en ZZ Leiden kwam terug tot op 2 punten.

Door een fout van Clay Mounce bij een vrije worp van Donar in de slotminuut, kreeg juist weer Leiden twee vrije worpen. Van Bree benutte er een en Leiden kreeg in de slotseconden na een fout van Donar wederom twee vrije worpen. Rutherford kon het daarna afmaken voor de thuisploeg.

Tulett wint Ronde van Noorwegen, etappe voor Kristoff

15.52 uur: Ben Tulett heeft de Ronde van Noorwegen gewonnen. De Britse renner van Ineos Grenadiers behield in de derde en laatste etappe zijn leidende positie. De rit met start en finish in Stavanger over 151,2 kilometer werd gewonnen door de Noor Alexander Kristoff van Uno-X Pro Cycling.

Tulett had de proloog op zijn naam geschreven. Daarna waren er ritzeges voor Mike Teunissen en de Belg Thibau Nys. In de sprint van de laatste etappe in Stavanger bezorgde Kristoff de Noren alsnog een ritzege in de eigen wielerronde. De 35-jarige Noor was net sneller dan Lund Tobias Andresen uit Denemarken en de Belg Jordi Meeus. Marijn van den Berg was op de vijfde plaats de beste Nederlander, net voor Tim van Dijke.

Voor Kristoff is het de tweede zege van het seizoen. Hij won eerder een rit in de Ronde van de Algarve.

Amerikaanse boot neemt leiding in Ocean Race

14.51 uur: Het Amerikaanse 11th Hour Racing Team heeft de vijfde etappe van de Ocean Race gewonnen. De zeilrace ging van het Amerikaanse Newport naar het Deense Aarhus. De winnaars lieten de teams van Holcim-PRB en Team Malizia, met aan boord onder meer de Nederlandse Rosalin Kuiper, achter zich.

Met de tweede etappezege op rij nam het team van schipper Charlie Enright ook de leiding in het klassement over van het Zwitserse Holcim. „Het geeft een goed gevoel om bovenaan te staan”, reageerde Enright. „Maar het is belangrijker om eind juni deze positie te bezetten. Dit is een mooie stap.” Zijn boot bereikte vier uur eerder dan de nummers 2 en 3 de finish. Het verschil tussen die twee boten was amper vijf minuten.

De transatlantische etappe leverde dubbele punten op. De leider heeft nu 28 punten, op de voet gevolgd door Holcim (27) en het Duitse team Malizia (24). Vanaf 8 juni voert de zesde etappe van Aarhus, via Kiel naar Den Haag. Eind juni eindigt de zevende en laatste etappe in Genua.

Badmintonfederatie verbiedt ’spinservice’ tot en met Spelen 2024

13.45 uur: De internationale badmintonfederatie (BWF) heeft het verbod op de zogeheten ’spinservice’ verlengd tot en met de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs.

Bij de nieuwe manier van serveren wordt de shuttle een draaiing en zodoende spin meegegeven. Deze is door de tegenstander erg lastig om te retourneren. In mei had de BWF al een tijdelijk verbod op deze manier van serveren afgekondigd.

„Na advies ingewonnen te hebben uit de badmintonwereld, gelooft het bestuur van de BWF dat het beste is om de ’spinservice’ voor nog eens 15 maanden uit te sluiten om zo niet de kwalificaties van de Olympische en Paralympische Spelen en de Spelen zelf te veel te beïnvloeden”, liet de bond weten.

Secretaris-generaal Thomas Lund van de BWF zei dat hij innovatie in de sport verwelkomt, maar voegde eraan toe dat „er meer informatie over de potentiële effecten van de service nodig zijn voordat die op grote schaal kan worden geïntroduceerd.”

Het verbod gaat in vanaf de Thailand Open die dinsdag beginnen.

Bellingham voetballer van het jaar in Bundesliga

12.07 uur: De Engelse middenvelder Jude Bellingham is uitgeroepen tot voetballer van het jaar in de Duitse Bundesliga. Dat gebeurde twee dagen nadat hij met Borussia Dortmund de titel verspeelde aan Bayern München.

De 19-jarige Bellingham was goed voor acht doelpunten en vijf assists in 31 competitieduels. Hij voetbalt sinds de zomer van 2020 bij Borussia Dortmund dat hem overnam van Birmingham voor zo’n 20 miljoen euro. Zijn marktwaarde wordt inmiddels geschat op het zesvoudige en Bellingham wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid.

„Ik kwam naar deze club als een getalenteerde voetballer. Maar inmiddels heb ik extra elementen toegevoegd aan mijn spel om het naar een volgend niveau te brengen. Dat dank ik aan mijn teamgenoten, coaches en staf”, zei Bellingham in een toelichting op zijn uitverkiezing.