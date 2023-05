Verbod bij badminton op ’spinservice’ tot en met Spelen 2024

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Badmintonfederatie verbiedt ’spinservice’ tot en met Spelen 2024

13.45 uur: De internationale badmintonfederatie (BWF) heeft het verbod op de zogeheten ’spinservice’ verlengd tot en met de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs.

Bij de nieuwe manier van serveren wordt de shuttle een draaiing en zodoende spin meegegeven. Deze is door de tegenstander erg lastig om te retourneren. In mei had de BWF al een tijdelijk verbod op deze manier van serveren afgekondigd.

„Na advies ingewonnen te hebben uit de badmintonwereld, gelooft het bestuur van de BWF dat het beste is om de ’spinservice’ voor nog eens 15 maanden uit te sluiten om zo niet de kwalificaties van de Olympische en Paralympische Spelen en de Spelen zelf te veel te beïnvloeden”, liet de bond weten.

Secretaris-generaal Thomas Lund van de BWF zei dat hij innovatie in de sport verwelkomt, maar voegde eraan toe dat „er meer informatie over de potentiële effecten van de service nodig zijn voordat die op grote schaal kan worden geïntroduceerd.”

Het verbod gaat in vanaf de Thailand Open die dinsdag beginnen.

Bellingham voetballer van het jaar in Bundesliga

12.07 uur: De Engelse middenvelder Jude Bellingham is uitgeroepen tot voetballer van het jaar in de Duitse Bundesliga. Dat gebeurde twee dagen nadat hij met Borussia Dortmund de titel verspeelde aan Bayern München.

De 19-jarige Bellingham was goed voor acht doelpunten en vijf assists in 31 competitieduels. Hij voetbalt sinds de zomer van 2020 bij Borussia Dortmund dat hem overnam van Birmingham voor zo’n 20 miljoen euro. Zijn marktwaarde wordt inmiddels geschat op het zesvoudige en Bellingham wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid.

„Ik kwam naar deze club als een getalenteerde voetballer. Maar inmiddels heb ik extra elementen toegevoegd aan mijn spel om het naar een volgend niveau te brengen. Dat dank ik aan mijn teamgenoten, coaches en staf”, zei Bellingham in een toelichting op zijn uitverkiezing.