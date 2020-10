Honda stopt na 2021 in Formule 1

Dat heeft de Japanse fabrikant vrijdagochtend tijdens een persconferentie in Tokio laten weten. Honda levert sinds 2019 motoren aan Red Bull Racing en sinds een jaar ervoor voor zusterteam AlphaTauri. Max Verstappen bezorgde de Japanners vorig jaar in Oostenrijk hun eerste overwinning in het hybride tijdperk in de koningsklasse van de autosport.

Toch heeft de Honda-top, waar al langer twijfels waren over het doorgaan in de Formule 1, besloten het aflopende contract niet te verlengen. De fabrikant stelt zich meer te willen richten op milieu-initiatieven en het realiseren van koolstofneutraliteit in 2050.

Het stoppen van Honda is een bittere pil voor Red Bull. Dat team koos juist voor Honda, nadat het huwelijk met Renault in een vechtscheiding uitliep. Max Verstappen zei onlangs nog dat hij vurig hoopte dat Honda na 2021 door zou gaan. Op dit moment zijn er naast Renault en Honda nog twee leveranciers van motoren in de Formule 1: Mercedes en Ferrari.

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt de moeilijke beslissing van Honda te respecteren. ,,We zijn teleurgesteld dat we niet verder kunnen met Honda, maar zijn ook enorm trots op de vijf overwinningen en vijftien podiumplekken die beide Red Bull-teams in totaal tot dusver hebben behaald met Honda.”

Horner vervolgt: „Onze gezamenlijke focus blijft om de komende tijd te vechten voor overwinningen en het kampioenschap. Red Bull Racing heeft zich gecommitteerd aan de lange termijn van de sport en we kijken uit naar een nieuw tijdperk met innovatie, ontwikkeling en succes. We nemen nu de tijd om te evalueren en de meest competitieve krachtbron te vinden voor 2022 en daarna.”

Na 2021 gaan de regels in de Formule 1 flink op de schop. Vanaf volgend jaar wordt er al een budgetplafond ingesteld, maar vanaf 2022 veranderen ook de auto’s flink. Dat moet meer actie op de baan opleveren.