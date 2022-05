Cilic laat Medvedev compleet kansloos op Roland Garros

De avondpartij op het Court Philippe-Chatrier duurde slechts een uur en 45 minuten. Cilic speelde met veel overtuiging, domineerde de slagenwisselingen met agressief tennis en stond geen enkel breakpoint toe. De nummer 23 van de wereld noteerde liefst 33 winners.

’Fantastische wedstrijd’

„Het was een fantastische wedstrijd vanaf het eerste tot het laatste punt. Misschien was het wel een van de beste wedstrijden uit mijn loopbaan”, zei de winnaar na afloop. De 33-jarige Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, neemt het in de kwartfinales op tegen Medvedevs landgenoot Andriy Rublev, die de Italiaan Jannik Sinner in de derde set zag opgeven met een knieblessure.

Vorig jaar won Medvedev voor het eerst in zijn loopbaan een wedstrijd op het grandslamtoernooi in Parijs. Hij verloor uiteindelijk in de kwartfinales. In aanloop naar Roland Garros onderging hij een kleine rugoperatie. Medvedev kan zich nu gaan voorbereiden op het grastoernooi van Rosmalen, dat over een week begint.

