Australian Open hoopt tennissers in coronatijden snel duidelijkheid te geven

De Australische tennisbond wil ook de voorbereidingstoernooien verplaatsen naar de staat Victoria, waarin Melbourne ligt, zodat de tennissers de aangescherpte reisbeperkingen in het land vanwege het coronavirus vermijden. Het is echter wachten op toestemming van de autoriteiten in Victoria.

„We doen er alles aan om alles zo snel mogelijk rond te hebben”, zegt Craig Tiley, toernooidirecteur van de Australian Open. „We werken samen met de autoriteiten in Victoria aan een plan waarin de belangen van de spelers, supporters, onze medewerkers en partners zo goed mogelijk gewaarborgd zijn. Het gaat ook een enorme bijdrage leveren aan de economie in Victoria en in heel Australië. We hebben er vertrouwen in dat we snel beslissingen kunnen nemen.”

De Australian Open staat voor 18 tot en met 31 januari 2021 op de kalender. In de aanloop naar het grandslamtoernooi zijn verspreid over Australië enkele voorbereidingsevenementen, waaronder de ATP Cup. De Australische tennisbond hoopt al die toernooien naar Victoria te halen.

De tennissers moeten bij aankomst eerst een periode in quarantaine en kunnen zich daarna vrijelijk bewegen in Victoria. Daniel Andrews, de premier van de staat, liet eerder in de week al weten dat de bestrijding van het coronavirus echter een hogere prioriteit heeft dan een tennisbubbel te creëren. Volgens diverse Australische media wordt de Australian Open daarom mogelijk verplaatst, naar februari of maart.