EK Indoor: Bonevacia mist finale 400 meter

Bonevacia probeerde er vanuit de lastige baan 2 nog een goede race van te maken, maar hij had duidelijk last van de krappe bochten. Na het samenvoegen bij het ingaan van de tweede ronde lag hij al vierde. Het lukte hem niet nog een plekje op te schuiven.

Vaandeldrager

Bonevacia is al jaren de vaandeldrager van de Nederlandse atleten op de 400 meter. Hij maakte deel uit van de estafetteploeg op de 4x400 meter die zilver veroverde op de Olympische Spelen van Tokio en won twee jaar geleden ook het goud op de 4x400 bij de EK indoor in het Poolse Torun. Hij heeft ook twee bronzen medailles in bezit, behaald op de 400 meter bij de EK’s indoor in 2017 en 2021. Verder is hij houder van het Nederlands record met een tijd van 45,48.

Bekijk ook: Bol met sprekend gemak naar halve finales EK indoor op 400 meter

Isayah Boers kon de verwachtingen ook niet waarmaken en plaatste zich evenmin voor de finale. Hij startte in baan 1, de binnenbaan die zo mogelijk nog nadeliger is voor de sprinters op de 400 meter. Hij werd zelfs laatste in zijn heat in 47,39.

Bekijk ook: Britt Weerman door naar finale hoogspringen op EK indoor

Seedo strandt in halve finales 60 meter

N’ketia Seedo is er niet in geslaagd de finale te halen van de 60 meter. De 19-jarige Utrechtse atlete sprintte in haar heat van de halve finales naar de vijfde plaats in 7,32 en was met die klassering uitgeschakeld voor de finale, die vrijdagavond het sluitstuk is van het programma.

Seedo had een betere start dan in de series, maar miste de power om er een goede versnelling uit te persen. Ze bleef dik boven haar persoonlijk record van 7,18, waarmee ze eerder deze maand de Nederlandse titel veroverde. Seedo deed vorig jaar mee aan de WK Indoor in Belgrado. Daar strandde ze in de series. De Brits Daryll Neita won de race in 7,07. De Zwitserse titelverdediger Mujinga Kambundji plaatste zich met 7,05 als snelste voor de finale.

Amels in twee sprongen naar finale

Hoogspringer Douwe Amels heeft de finale bereikt. De 31-jarige Fries had genoeg aan een hoogte van 2,19 meter om zich bij de beste acht te voegen die zondag om de medailles springen in de Ataköy Arena. Hij hoefde slechts twee sprongen te maken om zich te kwalificeren. Amels bemachtigde eerder deze maand bij de NK Indoor in Apeldoorn zijn negende Nederlandse titel. Het was in totaal zijn achttiende nationale titel, want hij heeft er ook negen outdoor in bezit.

De Fries staat al jaren op eenzame hoogte in Nederland, maar internationaal is zijn inbreng minder aansprekend. Amels voldeed ook niet aan de limiet van 2,30 meter voor de EK indoor, maar stond met een beste seizoensprestatie van 2,25 hoog genoeg op de Europese ranking om toch een startbewijs te krijgen.