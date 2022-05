Louis van Gaal op de hoogte van bruiloft Janssen tijdens interlands

De spits van de Mexicaanse club Monterrey trouwt op 4 juni in de Verenigde Staten, een dag na de wedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League tegen België. Toch heeft bondscoach Louis van Gaal hem opgenomen in de voorselectie voor de komende interlandperiode.

Over twee weken, op 27 mei, maakt Van Gaal zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen België (op 3 juni in Brussel), Wales (8 juni in Cardiff), Polen (11 juni) en Wales (14 juni). Die laatste twee wedstrijden worden gespeeld in de Rotterdamse Kuip.

Janssen was de meest verrassende naam in de voorlopige selectie van dertig spelers die Van Gaal vrijdag presenteerde. De 27-jarige spits speelde eind 2017 zijn zeventiende en voorlopig laatste interland. Janssen stond op dat moment onder contract bij de Engelse topclub Tottenham Hotspur. Sinds 2019 speelt hij in Mexico.

„Zijn bruiloft gaat zeker door”, zegt de moeder van Janssen tegen De Telegraaf. „Hij is al een jaar bezig om dat allemaal goed te organiseren. Hij vond het wel een enorme verrassing dat hij weer voor Oranje is geselecteerd. Maar het is nog maar de voorselectie, dus er is nog geen reden om je al ergens druk over te maken.”

