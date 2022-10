Viervoudig F1-kampioen Vettel: ’Er komt een moment dat niemand mij zal herinneren’

De 35-jarige Vettel won zijn titels vier jaar op rij - in 2010, 2011, 2012 en 2013 - als coureur van Red Bull. Hij heeft 53 grand-prixzeges op zijn naam. Na zijn jaren bij Red Bull probeerde hij tevergeefs zijn successen te herhalen bij Ferrari. Sinds 2021 rijdt hij voor Aston Martin. „Ik heb altijd geprobeerd succesvol te zijn. Soms lukt dat niet. Maar bovenal heb ik geprobeerd mensen met respect te behandelen en vriendelijk te zijn. Als de mensen me zich op die manier herinneren, dan zal me dat gelukkig maken.”

De Duitser ontpopte zich de laatste jaren van zijn carrière steeds meer als een voorvechter van milieuvriendelijke maatregelen in de Formule 1. Over zijn sportieve verrichtingen bij Aston Martin is hij niet bijzonder enthousiast. „Het waren twee uitdagende jaren, omdat de auto niet zo competitief was als we hadden gehoopt. Dit jaar wilden we een aanzienlijke verbetering maken ten opzichte van vorig jaar, maar dat is niet gelukt. We zijn net zo ver als dat we een jaar geleden waren. We hadden hoge verwachtingen, maar hebben gefaald.”