Twee goals Brian Brobbey niet voldoende voor zege Jong Ajax

Brian Brobbey maakte er twee, maar dat was niet voldoende voor de winst. Ⓒ ANP/HH

MAASTRICHT - MVV-Maastricht heeft voor de achtste keer op rij niet kunnen winnen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van coach Darije Kalezic gaf in eigen huis een 3-0-voorsprong weg tegen Jong PSV. Het duel in De Geusselt eindigde in 3-3.