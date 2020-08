Ploegarts van Fabio Jakobsen: ’Je mag gerust spreken van een mirakel’

Jakobsen wordt woensdag in de namiddag overgebracht naar Nederland vanuit een ziekenhuis in Polen waar hij dan na een zware val in de Ronde van Polen precies een week is geweest. Zijn Belgische ploeg Deceunick - Quick-Step liet eerder al weten dat Jakobsen vanaf dan verder wordt behandeld in het LUMC van Leiden.

De Nederlands kampioen onderging in Polen een vijf uur durende operatie aan het gezicht en werd twee dagen in een kunstmatige coma gehouden.

De zware val bij de finish van de eerst etappe in de Ronde van Polen waarvan Fabio Jakobsen het grootste slachtoffer was. Ⓒ AP

Luchtpijp

Vanmol zegt ook dat de luchtpijp van Jakobsen niet is verbrijzeld. „Dat klopt totaal niet. De luchtwegen zijn meteen na de val wel geïntubeerd, maar die zijn niet verbrijzeld. Praten lukt momenteel nog niet, maar Fabio verstaat en begrijpt alles.”

Jakobsen heeft ook weinig gebroken. „Dat klopt, zijn benen hebben amper schade geleden. Er is wel een breuk aan een duim en in zijn boven- en onderkaak.”

„Zijn sinussen zijn intact, net als zijn oogkassen. Hij heeft geen hersenletsel en is volledig mobiel. De grootste schade is aangericht aan zijn gebit, dat hij kwijt is. Maar de esthetische chirurgie is de laatste jaren zo fel gevorderd, dat ik vermoed dat de sporen van die val later nog amper te zien zullen zijn.”