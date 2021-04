Karsdorp en Roma hebben geen goede generale richting Ajax

AS Roma zakte naar de zevende positie van de Serie A, met vijf punten minder dan het als vierde geklasseerde Napoli. De nummers 1 tot en met 4 van de Italiaanse competitie mogen komend seizoen in de Champions League uitkomen. Lorenzo Pellegrini en Bruno Peres hielpen AS Roma tot tweemaal toe aan een voorsprong. Hamed Traorè en Giacomo Raspadori maakten gelijk voor Sassuolo.

Rick Karsdorp had een basisplaats bij AS Roma. De oud-speler van Feyenoord is geschorst voor het eerste duel met Ajax. Chris Smalling en Henrikh Mkhitaryan maakten nog geen deel uit van de selectie van AS Roma. Trainer Paulo Fonseca moet nog even afwachten of het duo op tijd fit is voor het duel van donderdag in de Johan Cruijff ArenA.

Milan niet langs Sampdoria

AC Milan is er niet in geslaagd om de druk op koploper Internazionale wat meer op te voeren. De Milanezen kwamen in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Sampdoria.

Zlatan Ibrahimovic Ⓒ Reuters

Daardoor kijkt Milan tegen een achterstand van vijf punten op Inter aan, maar heeft de stadgenoot nog twee wedstrijden tegoed. Deze zaterdagavond gaan de blauw-zwarten op bezoek bij Bologna.

Een fout van Theo Hernandez leverde na een klein uur de 0-1 van Fabio Quagliarella op. De linksback gaf een hopeloze breedtebal die door de oude spits over Gianluca Donnarumma heen werd gelift. Twee minuten later kreeg Adrien Silva zijn tweede gele kaart en had Milan ruim een half uur een numerieke meerderheid.

Pas twee minuten voor het einde leverde dat via Jens Petter Hauge de gelijkmaker op.

Atalanta doet goede zaken

Atalanta blijft in de race om een ticket voor de Champions League voor het nieuwe seizoen. De club won in eigen stadion met 3-2 van Udinese.

Luis Muriel (twee) en Duvan Zapata maakten de doelpunten voor de voorlopige nummer 3 van de Serie A. Marten de Roon speelde de hele wedstrijd voor Atalanta. Bij Udinese werden de Nederlanders Bram Nuytinck, Marvin Zeegelaar en Jayden Braaf gewisseld.

Napoli blijft in het spoor van Atalanta. De formatie van trainer Gennaro Gattuso won met veel moeite van Crotone (4-3), met dank aan doelpunten van Lorenzo Insigne, Victor Osimhen, Dries Mertens en Giovanni Di Lorenzo. Napoli staat voorlopig vierde in de Serie A, maar kan zaterdagavond gepasseerd worden door Juventus dat tegen Torino speelt.

