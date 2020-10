Mario Götze: ’Goal was een beetje intelligentie’

„Het was een belangrijk doelpunt voor ons. Een vroege voorsprong is altijd prettig”, zei Götze, die attent reageerde na een slechte terugspeelbal van Clint Leemans. „Het was wel een beetje geluk. Of het ook met intelligentie te maken had? Misschien was het allebei een beetje.”

Götze vertrok eind juni bij Borussia Dortmund en werd onlangs, kort voor het sluiten van de transfermarkt, door PSV vastgelegd. „Het voelt erg goed om terug te zijn op het veld en dan ook direct te scoren. Ik ben erg blij vandaag. Per dag voel ik me beter en sterker worden. Wedstrijden spelen en ritme opdoen is belangrijk voor me. Hoe ver ik van mijn topniveau af ben? Dat hangt een beetje van de komende wedstrijden af, het is even zien hoe zich het ontwikkelt.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie