Matthijs de Ligt krijgt te maken met eerste vrouwelijke arbiter ooit in Champions League

De 36-jarige Française mag het duel tussen Juventus en Dinamo Kiev fluiten.

Voor Frappart betekent het Europese thuisduel van Matthijs de Ligt en zijn ploeggenoten een nieuwe mijlpaal. Ze was al de eerste vrouw die ooit een competitiewedstrijd in de Franse Ligue 1 leidde. Frappart kreeg ook al enkele wedstrijden in de Europa League toegewezen.

Ze floot vorig jaar ook de finale van de Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea. Frappart was in 2019 ook de arbiter van de finale van het WK voor vrouwen tussen Nederland en Verenigde Staten (0-2).