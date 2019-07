Groenewegen verliest: ’Dat is ook het mooie van sprinten’

Volgens de spurtbom van Jumbo-Visma kwam hij in de problemen door de Noor Kristoff. „Hij moffelde zich ertussen. Toen ging Ewan aan en ik wilde eruit en hij erin. En op dat moment ging Ewan aan. We deden het voor de tweede keer perfect en dat is dan nu weer jammer.”

Maar Groenewegen houdt vertrouwen op de laatste kans voor de sprinters, zondag op de Champs-Elysees. „Ik heb hem vaak genoeg verslagen. En met zo weinig kanshebbers voor de zege was dit een kans. Maar dat is ook het mooie van sprinten. En ook van de Tour de France. Ik hou me eraan vast dat ik al een zege binnenheb. We willen altijd meer.”

Bekijk ook: Groenewegen grijpt naast ritwinst in Tour