Nieuwe uitdaging voor autocoureur Robin Frijns

Frijns wordt een van de coureurs voor het Belgische W Racing Team (WRT) in het langeafstandskampioenschap WEC. Wie zijn teamgenoten worden is nog niet bekend. Het team zal uitkomen in de LMP2-klasse.

De Nederlander rijdt ook in het elektrische kampioenschap Formule E, waarvan eind februari het zevende seizoen begint. Een combinatie met DTM is dit jaar niet wenselijk vanwege een clash wat de kalenders van beide klasses betreft.

WRT is verbonden aan Audi, waar Frijns in dienst is. De LMP2-klasse verdwijnt op termijn en wordt dan vervangen door een klasse met zogeheten LMDh-auto’s, met een elektromotor. Veel fabrikanten zijn geïnteresseerd in die nieuwe opzet, waarin de huidige LMP1-auto’s worden vervangen door Hypercars. Mogelijk stapt ook Audi in 2023 in.

Het WEC-seizoen, met onder meer ook Racing Team Nederland bij de LMP2’s, start op 17 maart in Sebring. In het weekeinde van 12 en 13 juni staat de 24 Uur van Le Mans op de rol.