’Ontwikkelingen rond Donny Van de Beek’

Of het verzoek om niet te spelen van Ajax, de kopende club of de speler zelf komt, is (nog) niet bekend. De laatste dagen waren er al steeds meer geluiden te horen dat de sluimerende interesse van onder meer Manchester United en FC Barcelona in de gewilde Van de Beek steeds concreter wordt.

Van de Beek bereikte voor de coronacrisis overeenstemming met Real Madrid over een contract voor zes jaar. Hoewel alleen medische keuring een overgang naar Madrid nog in de weg stond, zette Real door de veranderde financiële situatie een streep door de deal.

Sinds de aanstelling van Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona wordt Van de Beek veelvuldig in verband gebracht met de aartsrivaal van Real Madrid, waar na een teleurstellend seizoen zonder prijs grondige herstelwerkzaamheden in de selectie zullen plaatshebben.

Het is – nu de Premier League alsnog is uitgespeeld – aannemelijk dat Manchester United zich opnieuw in Amsterdam heeft gemeld. Begin juni van dit jaar berichtte De Telegraaf uitgebreid over het feit dat de Mancunians officieel voor Van de Beek hadden aangeklopt. Wordt het United, Barça of toch nog Real?