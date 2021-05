’Uitverkiezing Arjen Robben hoeft niet te worden toegelicht’

DOEL

De rapporteur is onder de indruk van Maarten Stekelenburg, die al weken een solide indruk maakt onder de lat bij Ajax. „Ook tegen Feyenoord keepte hij weer een degelijke partij en stopte hij bij een 0-1 voorsprong de strafschop van Leroy Fer. Een cruciale redding. De keepers presteerden dit weekend sowieso goed. Ik heb bijvoorbeeld ook getwijfeld over Marco Bizot (AZ, red.), maar Stekelenburg stopte een aantal ballen bij op zeker lijkende goals. Dan pak je punten voor je ploeg. Daar heb ik hem op beoordeeld. Of hij mee moet naar het komende EK? Nu hij alles speelt, is hij met zijn ervaring absoluut een nuttige kracht voor Oranje”, aldus Hoekstra.

DEFENSIE

Als rechtsback kiest de oud-speler van Feyenoord en RKC Waalwijk voor Denzel Dumfries. „Simpelweg omdat hij op bepalende momenten beslissend is voor PSV. Dumfries stond aan de basis van de 0-2 tegen Willem II en stelde daarmee de zege voor zijn ploeg veilig. Hij speelt al het hele seizoen degelijk en is belangrijk met zijn aanvallende acties, waarbij hij met regelmaat de achterlijn haalt”, weet Hoekstra, die in het hart van de defensie kiest voor Jan Paul van Hecke (SC Heerenveen) en Olivier Boscagli (PSV).

Denzel Dumfries (midden) Ⓒ ANP/HH

„Deze spelers zijn beiden groot en sterk. Boscagli grijpt heel overtuigend in en speelde een soevereine wedstrijd. Voor Van Hecke geldt eigenlijk hetzelfde en hem vind ik ook opbouwend sterk. Dat is een jongen met potentie, waar nog veel rek in zit.”

FC Groningen-back Bart van Hintum heeft volgens Hoekstra ’van alles wat’. „Een goede pass, een goede trap en hij is geroutineerd. Hij laat zich niet snel gek maken. Van Hintum maakte de openingsgoal voor FC Groningen en was nog een aantal keer zeer dreigend.”

MIDDENVELD

FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki wordt door Hoekstra omschreven als een jonge en dynamische speler. „Hij is sterk aan de bal en heeft diepgang in zijn spel. Daarmee is het een speler met veel mogelijkheden, die alleen maar kan groeien. FC Twente heeft na de winterstop moeite om doelpunten te maken. In het huidige elftal steekt Zerrouki er bovenuit.”

Rai Vloet schiet fantastisch raak. Ⓒ ANP/HH

Bryan Smeets was met een doelpunt en een assist belangrijk voor Sparta. „Dan heb je deze uitverkiezing verdiend. Smeets is een speler die voortdurend voor dreiging zorgt. Sparta zit momenteel in een flow, maar dat ze op zo’n overtuigende manier (3-0, red.) van Vitesse zouden winnen, heeft mij wel verbaasd. Smeets speelt daarin een belangrijke rol”, aldus Hoekstra, de huidige assistent-trainer van Excelsior.

In die rol werkte hij vorig seizoen nog samen met Rai Vloet (Heracles Almelo), die het middenveld compleet maakt. „Hij is al wekenlang belangrijk met zijn goals en tegen FC Twente (1-1, red.) gaf hij de assist bij het openingsdoelpunt. Hij zorgt voor diepte in het spel, zowel mét als zonder de bal. Zijn schot is fantastisch en hij heeft een goede pass in de benen. Dat laat hij met regelmaat zien. Bij Heracles draait veel om Vloet.”

AANVAL

Arjen Robben mag na zijn glansrol voor FC Groningen vanzelfsprekend niet ontbreken. „Ik denk dat ik deze uitverkiezing niet eens nader hoef toe te lichten. Robben toonde zich tegen FC Emmen (0-4, red.) een echte aanvoerder. Hij was coachend nadrukkelijk aanwezig en gaf twee assists. En dat na zo lang niet te hebben gespeeld. Dat verdient respect. Of hij nog een serieuze optie is voor Oranje als hij deze lijn doortrekt? Dat valt op basis van deze ene wedstrijd niet te zeggen. Net als Stekelenburg heeft hij een schat aan ervaring, maar de vraag is of hij fysiek ver genoeg is.”

Vito van Crooij (VVV-Venlo) staat op de andere vleugel. „Daar heb ik mee moeten schuiven, want eigenlijk is hij ook een rechtsbuiten. Van Crooij gaf twee bijna identieke assists en maakte een goal. Bewonderenswaardig, al had het natuurlijk drie punten moeten opleveren. Daar is VVV tegen RKC niet in geslaagd (3-3, red.).”

Dat kwam onder meer omdat spits Cyril Ngonge tweemaal doel trof namens de Waalwijkers. „Daarom staat hij in de punt van de aanval. De concurrentie was groot met Alessio da Cruz (FC Groningen) en Donyell Malen (PSV), maar ik heb toch voor Ngonge gekozen. Vooral omdat hij met zijn rushes en individuele acties voor veel dreiging zorgde.”