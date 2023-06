Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse ’Verdeeldheid in topsport zal nog wel even duren’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Wat is wijsheid binnen de topsport in tijden van oorlog in Oost-Europa? Zou vrede dichterbij komen door sporters uit (Wit-)Rusland uit te sluiten bij internationale evenementen, zoals bijvoorbeeld de atletiekfederatie World Athletics doet? Of is het beter om geen ’onschuldige’ individuele sporters te duperen en de (Wit-)Russen ’gewoon’ te laten meedoen, zoals binnen het professionele tennis?