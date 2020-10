Ajax-trainer Erik ten Hag over harde spel: ’We zijn geen pussies’

„Ik heb wel meedere zware overtredingen gezien, maar dat hoort bij het hoogste niveau”, stelde de oefenmeester na het 2-2 gelijkspel in Beragamo.

„Ik bedoel: we zijn ook geen pussies. We zijn mannen, we spelen als mannen en dan moet je strijden. De scheidsrechter bepaalt de grens en hier werd grens ver opgerekt, maar daar moet je dan mee omgaan als ploeg.”

Nopafdrukken

Overigens lijkt de schade mee te vallen bij Antony, die nadat Malinovskyi geel had gezien per brancard van het veld werd gedragen. „Hoewel het een ernstige overtreding was en de nopafdrukken aan de zijkant van zijn kuitbeen en enkel staan.”

Bekogeld

Ten Hag en zijn spelers werden op weg naar het stadion in de spelersbus ook nog bekogeld door aanhangers van Atalanta. Bij die actie sneuvelde een ruit van een bus. „Ze gooiden met zwaar vuurwerk maar wij zijn wel wat gewend”, zei de coach van Ajax. „We zijn daarin ervaringsdeskundigen geworden. Zeker in het buitenland kan je dat misschien verwachten. Wij raken daar niet meer van in de war. Het maakt ons alleen maar sterker.”

Ajax-trainer Erik ten Hag tijdens het duel met Atalanta. Ⓒ EPA

„Het was juist jammer dat er geen publiek bij mocht zijn”, concludeerde Ten Hag. „We hebben de voorsprong onnodig weggegeven, Maar ook op 2-2 zijn we voor de winst blijven spelen. Dat deed Atalanta ook. Het is mooi om twee teams met zo veel aanvallende bedoelingen tegenover elkaar op het veld te zien staan. Daar hoort eigenlijk geen leeg stadion bij.”

