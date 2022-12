Te weinig kennis over invloed menstrueren op prestaties: ’Kan ook een positieve invloed hebben’

„Ze weten nog niks”, is de opvatting van Janssen over de kennis die sporters hebben over het onderwerp. De wetenschapper schat in dat ze inmiddels aan zo’n 60 procent van de vrouwelijke atleten op Papendal de workshop heeft gegeven. „Sporters die ik spreek, zeggen: ’Ik wist niet dat dit invloed kon hebben, dat heb ik nog nooit gehoord.’” Volgens Janssen komt dat deels doordat praten over menstrueren nog altijd taboe is.

Toch is dat precies wat schaatsster Jutta Leerdam afgelopen zondag deed. De schaatsster van Jumbo-Visma won voor de vierde keer op rij de 1000 meter in de wereldbeker, maar gaf voor de camera van de NOS aan dat het niet makkelijk was geweest. „Ik was zaterdag heel erg ongesteld en heb veel bloed verloren. Ik was er deze keer zo ziek van. Voor mezelf is het mooi dat ik me kon herpakken.”

Uit Australisch onderzoek dat Janssen aanhaalt, blijkt dat de helft van de sportende vrouwen door het menstrueren slechter presteert. „Sommigen presteren er juist heel goed door, maar de meesten voelen zich heel slecht.” Janssen wijst als uitzondering op onder anderen wielrenster Leontien Zijlaard-van Moorsel, die juist op een moment dat ze ongesteld was succesvol een poging deed om het werelduurrecord te verbreken.

Janssen vindt dat een deel van de sportcoaches nog te weinig aandacht heeft voor de invloed van menstrueren op hun sporters. „Zij denken, ga maar naar de fysio als je klachten hebt. Terwijl als je het weet als coach, je het ook juist kunt benutten in bijvoorbeeld krachttraining. Dan kan het echt een positieve invloed hebben.”

Volgens de deskundige kan onder meer voeding, rust en preventieve pijnstilling de prestaties van sporters tijdens hun menstruatie verbeteren. „Maar het is heel lastig om één advies te geven. Dat is wetenschappelijk nog niet echt vastgesteld en ook individueel afhankelijk.”

Andere landen lopen voor op ons, ziet Janssen. Ook op het gebied van bijvoorbeeld sportbeha’s, die sporters in België en Engeland van het olympisch comité van hun land kregen. „Deze kunnen van grote invloed zijn op prestaties, maar hier moet iedereen nog zijn eigen kopen.”