Spartaan Dervisoglu in winter naar Brentford

De 19-jarige aanvaller blijft nog tot de winterstop bij Sparta voetballen. Hij tekent in januari een meerjarig contract bij de club die uitkomt in de Championship, het tweede niveau van Engeland.

„Het was lastig om hem bij Sparta te houden dus besloten we een eisenpakket samen te stellen waar wij niet aan zouden toegeven”, zegt technisch directeur Henk van Stee. „Brentford voldeed aan onze voorwaarden. Halil kan nu een bijdrage leveren aan handhaving in de eredivisie en wij hebben tijd om een opvolger van Halil te zoeken.”

Mede dankzij tien doelpunten van Dervisoglu promoveerde Sparta vorig seizoen naar de eredivisie. De jeugdinternational van Turkije is veelvuldig bekeken door Brentford. „Het is een aanvaller die van alles wat heeft. Hij kan scoren met beide voeten en is goed in de lucht. Hij heeft een goede techniek en scoort veel. Halil is een groot talent”, vindt hoofdcoach Thomas Frank van Brentford.