Pijnlijk Wilhelmus bij nederlaag Bertens

Bertens had na Wimbledon een korte vakantie in Italië ingelast. Als warming-up voor de belangrijke hardcourttoernooien in de Verenigde Staten koos ze voor deelname aan een relatief klein graveltoernooi in Palermo. Bij die keuze speelde mee dat er een leuk bedrag aan startgeld voor de nummer vijf van de wereld klaar lag op Sicilië. Bovendien houdt Bertens nu eenmaal van gravel en zag ze mogelijkheden om wat extra punten bij elkaar te sprokkelen.

Dat lukte maar ten dele. Het matige bezette evenement, waarvoor naast Bertens geen enkele speelster uit de top-40 had ingeschreven, had de Nederlandse wereldtopper eigenlijk moeten winnen. Ze haalde de finale, maar speelde daarin tegen de onbekende Teichmann ronduit belabberd. In twee sets maakte ze maar liefst 43 onnodige fouten en in de laatste games leek ze zich al bij een nederlaag te hebben neergelegd. Bertens liep - geheel tegen haar gewoonte in - bij matchpoint niet eens meer op een bal van de Zwitserse. Daar zal coach Raemon Sluiter, die tijdens de finale in Palermo niet van de partij was, vast nog even met haar over spreken.

Gek genoeg liet de organisatie bij de prijsuitreiking ook voor de verliezend finaliste het volkslied klinken. En dus stond Bertens kort na haar slechtste finale ooit ongemakkelijk naar het Wilhelmus te luisteren. Zachtjes zong ze nog mee ook.