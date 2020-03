’Inter heeft Coutinho op de korrel voor terugkeer naar Milaan’

De nu 27-jarige Braziliaan maakte in augustus 2010 zijn officiële debuut voor Internazionale, dat hem twee zomers eerder al had overgenomen van Vasco da Gama. Na een verhuur van twee jaar aan diezelfde club sloot Coutinho aan bij de A-ploeg van Inter, waar destijds ook Wesley Sneijder deel van uitmaakte.

Via Liverpool naar Barcelona

En volgens het Italiaanse Tuttosport zou Coutinho nu, ruim zes jaar na zijn vertrek uit Milaan, staan voor een terugkeer in het Giuseppe Meazza. De Braziliaan vertrok in de winterstop van het seizoen 2013/2014 naar Liverpool, van waaruit hij vijf jaar later naar Barcelona verkaste.

Lautaro Martinez Ⓒ Reuters

Tot een definitieve doorbraak in Camp Nou kwam het nog niet, de Catalanen hebben de Braziliaan dit seizoen verhuurd aan Bayern München. En waar Coutinho - wiens contract in Spanje na deze jaargang nog drie jaar doorloopt - in de zomer weer het blauw-zwarte shirt zou moeten aantrekken, zou Lautaro Martinez de omgekeerde weg naar Barcelona moeten bewandelen.

De 22-jarige Argentijn is dit seizoen goed op schot voor Inter en scoorde in 31 officiële wedstrijden al zeventien keer.