Volleybalsters moeten net aan buigen voor Italië

Nika Daalderop was op dreef bij Oranje met 22 punten. Elles Dambrink voegde er vijftien punten aan toe.

De Nederlandse vrouwen boekten vrijdag tegen Polen de eerste overwinning in de Nations League. Nederland begon de wedstrijdenreeks in Hongkong met een nederlaag tegen Turkije. Ook de vier wedstrijden in de eerste speelronde in Japan gingen verloren. Nederland speelt de laatste wedstrijd in Hongkong tegen Bulgarije.