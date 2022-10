Verstappen start bij GP van Singapore vanaf P8, Leclerc verovert pole

Bekijk ook: Zó kan Max Verstappen in Singapore kampioen worden

Nat

Het had de hele dag flink geregend, maar tijdens de kwalificatie bleef het droog. De baan was op bepaalde plekken nog wel nat. Dat bleek uit het schrikmomentje in Q1 toen Sergio Pérez even weggleed en zijn auto de muur op een haar na miste.

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Het was Verstappen die in Q1 de snelste tijd neerzette: 1.53.057. Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Nicholas Latifi en Alexander Albon, de Williams-coureur, die in de GP van Italië nog succesvol was vervangen door Nyck de Vries.

Na Q2 was het afgelopen voor George Russell. De Mercedes-coureur kwam zes duizendsten tekort om door te gaan naar Q3. Ook Lance Stroll, Mick Schumacher, Sebastian Vettel en Zhou vielen buiten de boot.

Deceptie

Aan het eind van Q3 leek Verstappen op weg naar een snelle tijd, maar het werd slechts plaats acht. Hij werd gevraagd naar binnen te komen en zijn laatste rondje af te breken. „What the f*ck, waarom?”, schreeuwde de WK-leider over de boordradio.

Na afloop bevestigde Red Bull dat Verstappen naar binnen werd gehaald omdat hij te weinig benzine had. Als hij zijn ronde had afgemaakt, en nog een ronde had moeten rijden, had Verstappen mogelijk te weinig brandstof gehad voor de controle na afloop. Dat had Verstappen op een diskwalificatie hebben komen te staan.

Bekijk ook: Leclerc blijft Verstappen voor tijdens natte sessie in Singapore

Bekijk ook: Max Verstappen krijgt speciale support in Singapore

Leclerc is op de tweede plek in de WK-stand de belangrijkste concurrent van Verstappen, maar die kan door zijn ruime voorsprong dit weekend al wereldkampioen worden. De Nederlander is daarbij wel afhankelijk van de resultaten van Leclerc en Pérez.

Herbeleef de kwalificatie via het liveblog van onze Formule 1-verslaggever Erik van Haren.