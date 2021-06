Weer hoofdrol voor Denzel Dumfries op EK: ’Dit begint op een jongensdroom te lijken’

Want de rechtsback in het 3-5-2-systeem van bondscoach Frank de Boer kreeg eerst een strafschop mee in de eerste helft en in de tweede 45 minuten scoorde hij de bevrijdende 2-0 voor Oranje. Tevens zijn tweede goal op dit EK.

„Ik denk dat de penalty terecht was”, duidt hij tegenover de NOS. „Het zijn belangrijke drie punten, een fantastisch begin. We zijn dit EK goed van start gegaan. Nu op zoek naar meer.”

Dumfries vond het dan ook een verdiende overwinning op de Oostenrijkers. „We controleerden de wedstrijd goed en kregen volgens mij genoeg kansen. We zijn goed met onze krachten omgegaan en hebben geleerd van de vorige wedstrijden en nu een goede clean sheet gehouden.”

Het wordt voor Dumfries pas echt een jongensdroom als het EK wordt gewonnen. „Je weet waar we voor gaan. Maar voor nu voelt het goed.”

Gewisselde Blind

Voor Daley Blind verliep de avond iets minder als een jongensdroom. Hij werd naar zijn zin iets te vroeg gewisseld. „Ik had graag nog wat langer willen spelen en had niet op het bord gelet”, vertelt de verdediger. „Maar de trainer hoeft me dat niet uit te leggen. Het is vooral iets van dat moment.”

De Ajacied erkende dat het een zakelijke wedstrijd was van Oranje. „Het is niet erg om soms even de bal niet te hebben. Kijk naar Frankrijk-Duitsland (1-0, red.), ik denk niet dat er iemand bij Frankrijk wakker van ligt dat Duitsland meer de bal had.”

Aanvoerder Wijnaldum: we hebben gewonnen, nu nog beter worden

Oranje is na twee duels in de groepsfase al geplaatst voor de volgende ronde van het EK voetbal. „Maar nu willen we de derde wedstrijd ook winnen”, sprak aanvoerder Georginio Wijnaldum na de zege van 2-0 op Oostenrijk. „Het is een luxe dat we al aan de eerste opdracht hebben voldaan. Gemakzucht kan er dan insluipen. Dat willen we voorkomen.”

„We moeten heel hard werken en geconcentreerd zijn om goede resultaten te boeken”, vervolgde de nieuwe middenvelder van Paris Saint-Germain. „Dan kunnen we iets bereiken. Vandaag ging wat stroever. We leden veel balverlies, hadden veel korte passes die fout gingen en de kansen die we kregen maakten we te weinig af. Maar er waren ook positieve punten. We zetten beter druk op de tegenstander. Daar kwam ook de strafschop uit voort.”

Wijnaldum was na de 3-2 op Oekraïne ook blij dat het nu verdedigend bij Oranje beter stond. „We gingen beter om met situaties. Ik week soms uit naar de derde centrale verdediger. Ik denk wel dat we progressie hebben gemaakt. We hebben ook kansen gecreëerd maar er niet zoveel afgemaakt.”

De wedstrijd tegen Noord-Macedonië gaat maandag nergens meer over, de groepswinst is al zeker. Wijnaldum: „We kunnen nog genoeg dingen verbeteren. Je moet altijd groeien in een toernooi.”

Frenkie de Jong: hopelijk gaan veel fans mee naar Boedapest

Frenkie de Jong keek na de winst op Oostenrijk al uit naar de achtste finale, die Oranje straks in Boedapest gaat spelen. „Hopelijk gaan veel van onze fans mee naar Hongarije en kunnen we er daar ook een feest van maken”, zo sprak de spelverdeler van Nederland.

Eerst volgt nog de ontmoeting met Noord-Macedonië in de groepsfase, op zich niet meer van belang. „Of ik dan rust neem”, vroeg de middenvelder van Barcelona zich af. „Ik weet het niet. Dat is aan de trainer. Wij volgen hem. Het is nu even een kwestie van goed herstellen, dan zien we verder.”

Over de wedstrijd: „Het is top dat we twee keer winnen en nu al zeker weten dat we eerste zijn in de groep. In de tweede helft hadden we wat te veel balverlies, dat was niet goed. Maar veel kansen hebben we niet weggegeven.”