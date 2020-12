Max Verstappen valt vlak na start uit in Grand Prix van Sakhir

De Limburger reageerde woest op zijn uitvalbeurt. Eerst gooide hij erover de boordradio enkele scheldwoorden uit. Nadat hij uit zijn Red Bull-bolide was gestapt, trapte hij diverse keren boos tegen de bandenstapel aan. Bovenal, omdat hij zelf niets kon doen aan het feit dat hij in de muur belandde.

Ook voor Ferrari-coureur Leclerc betekende het incident einde race. Racing Point-rijder Perez viel door het ongeval terug naar de laatste plaats, maar kon wel verder.

Verstappen was de GP van Sakhir vanaf de derde plek begonnen. Hij had gehoopt om polesiter Valtteri Bottas te verschalken en op die manier misschien ook wel de tweede plaats van de Fin van Mercedes in de WK-stand over te nemen.

Lewis Hamilton ontbreekt dit weekeinde in Bahrein vanwege een positieve coronatest. Vrige week zegevierde de Brit nog in Bahrein. Verstappen finishte zeven dagen geleden als tweede.

Bekijk ook: Ook op verfoeide baan blijft Max Verstappen stoïcijns

Bekijk ook de volledige uitslag en de WK-stand.