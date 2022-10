Laurent Blanc nieuwe coach bij Lyon na ontslag Peter Bosz

Bosz was bezig aan zijn tweede seizoen bij Lyon. Vorig jaar eindigde zijn ploeg op de tegenvallende achtste plaats in de Ligue 1, waardoor Lyon zich niet wist te plaatsen voor Europees voetbal. Het elftal van Bosz begon dit seizoen sterk met 13 punten uit de eerste vijf wedstrijden, maar daarna volgden vier nederlagen op rij. Vrijdag kwam Lyon voor eigen publiek niet verder dan 1-1 tegen het gepromoveerde Toulouse.

De clubleiding van Lyon had de druk op Bosz enkele weken geleden al opgevoerd door openlijk te zeggen dat de resultaten snel moeten verbeteren. Zelf opstappen was voor de Nederlander geen optie, zei hij na het duel met Toulouse. „Na vier nederlagen is het normaal dat het vertrouwen niet zo groot is. Maar ik zie genoeg aanknopingspunten om hoop te houden. Als ik er niet meer in geloof, zou ik de voorzitter laten weten dat ik vertrek. Maar ik werk al ruim een jaar met de meeste van deze spelers en ik weet dat ze beter kunnen dan dit. Er is geen sprake van een breuk tussen mij en de spelers, we geloven er allemaal in.” Toch kreeg Bosz twee dagen later te horen dat hij is ontslagen.

Derde ontslag op rij

Voor Bosz is het het derde ontslag op rij na zijn succesrijke jaar bij Ajax in 2016-2017, toen hij de Europa League-finale haalde, de eerste Europese finale van Ajax sinds 1996. Bij Borussia Dortmund werd hij na een half jaar de laan uitgestuurd. In Dortmund kreeg hij net als nu bij Lyon zijn congé op een zondagochtend.

Doek gevallen

Bij Bayer Leverkusen was hij langer actief, twee jaar en drie maanden. In zijn eerste seizoen, na halverwege te zijn ingestapt, dwong hij met Leverkusen Champions League-voetbal af door vierde te worden, in zijn tweede seizoen werd Bosz met ’Die Werkself’ vijfde en bereikte hij de Duitse bekerfinale. In zijn derde seizoen werd hij in maart ontslagen na een tegenvallende reeks.

Bosz was sinds 29 mei 2021 trainer van Olympique Lyonnais, waar hij Rudi Garcia opvolgde. In zijn eerste seizoen werd hij tegenvallend achtste met de Franse topclub maar toch mocht hij door van de clubleiding. Dit seizoen begon Lyon goed maar na de recente tegenvallende reeks is nu alsnog het doek gevallen voor de Apeldoorner.