’Peter Bosz na dramareeks op non-actief gezet als trainer van Lyon’

De clubleiding van Lyon sprak na de nederlaag van Lyon tegen PSG voor de interlandperiode nog het vertrouwen uit in Bosz, maar benadrukte dat de resultaten wel beter moesten worden. Dat werd het dus niet.

Voor Bosz is het het derde ontslag op rij na zijn succesrijke jaar bij Ajax in 2016-2017, toen hij de Europa League-finale haalde, de eerste Europese finale van Ajax sinds 1996. Bij Borussia Dortmund werd hij na een half jaar de laan uitgestuurd. In Dortmund kreeg hij net als nu bij Lyon zijn congé op een zondagochtend.

Doek gevallen

Bij Bayer Leverkusen was hij langer actief, twee jaar en drie maanden. In zijn eerste seizoen, na halverwege te zijn ingestapt, dwong hij met Leverkusen Champions League-voetbal af door vierde te worden, in zijn tweede seizoen werd Bosz met ‘Die Werkself’ vijfde en bereikte hij de Duitse bekerfinale. In zijn derde seizoen werd hij in maart ontslagen na een tegenvallende reeks.

Bosz was sinds 29 mei 2021 trainer van Olympique Lyonnais, waar hij Rudi Garcia opvolgde. In zijn eerste seizoen werd hij tegenvallend achtste met de Franse topclub maar toch mocht hij door van de clubleiding. Dit seizoen begon Lyon goed maar na de recente tegenvallende reeks is nu alsnog het doek gevallen voor de Apeldoorner.