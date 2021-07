EK voetbal

EK nieuws: Roberto Mancini waakt voor optimisme: ’Italië staat nog lang niet in de finale’

Het EK voetbal komt in de laatste fase van het toernooi terecht. Alleen Italië, Spanje, Engeland en Denemarken zijn nog in de race voor de Europese titel. Blijf via dit artikel op de hoogte van al het EK-nieuws.