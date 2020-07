Racing Point-coureur Sergio Pérez in isolatie

De officiële mededeling luidt dat de vorige test van Pérez ‘niet eenduidig’ was. Uit voorzorg is hij in isolatie geplaatst en heeft hij nog een test ondergaan. Het resultaat daarvan is nog niet bekend. De Mexicaan bezet momenteel de zesde plaats in de WK-stand.

Het is in aanloop naar de vierde race van het seizoen de mogelijk eerste positieve test voor een coureur of teamlid. Alleen in Hongarije, het derde raceweekeinde, waren er twee positieve resultaten. Dat ging om medewerkers op en rond het circuit die niet bij de twee Grand Prixs daarvoor in Oostenrijk waren geweest.

Mocht Pérez niet kunnen rijden, dan zal Stoffel Vandoorne of Esteban Gutierrez zijn plaats innemen. Het tweetal fungeert dit jaar als reservecoureur voor zowel Mercedes, Racing Point als McLaren.