Jeffrey Hoogland ’knalde op cafeïne’; Harrie Lavreysen op thee met honing

„Ik vind dat heerlijk. Op dat moment voel ik alles tintelen en dan komt de spanning naar boven. Ik moet mezelf woest maken om op oerinstinct te kunnen knallen en je lichaam een soort vechtersinstinct te geven”, aldus Hoogland, die in de kwalificatie nog werd vervangen door Matthijs Büchli.

„En ik neem ook altijd veel cafeïne tot me waardoor je extra sterk bent. Je staat gewoon te borrelen om te gaan en drie rondes eruit te knallen met het team. En als je dan van start gaat, dan voelt het ook allemaal licht. Dan weet je dat het goed zit.”

Met Hoogland voor Büchli werd de tijd van Nederland een stuk beter. „Ik kon het nog beter doen in de finale en dat heb ik in het verleden ook gedaan”, aldus Hoogland. „In de rest van de mannen zit ook altijd nog meer en daarom was ik ook best ontspannen bij voor de finale.”

Harrie Lavreysen koos tussen de races door voor thee met honing, zo bekend hij na afloop lachend. „In Japan is het heel luchtvochtig, maar hier binnen is het heel droog. Ik had ook gehoopt dat het hier binnen iets warmer zou zijn, want het is hartstikke koud voor ons.”

"Er moest iets bijzonders gebeuren om ons te verslaan"

Lavreysen was opgelucht dat hij met de teamsprinters de favorietenrol waarmaakte. De drievoudig wereldkampioen wist echter ook „dat er iets bijzonders moest gebeuren om ons te verslaan.”

„Op de WK vorig jaar hadden we meer dan een seconde voorsprong en we hebben echt niet stilgezeten en kei- en keihard getraind. Maar het maakt me wel trots dat ik nu kan zeggen: we zijn de beste”, aldus de 24-jarige Lavreysen, bij wie het besef nog niet helemaal was doorgedrongen dat hij olympisch goud had veroverd.

„Het voelt nog heel raar, want dit is de eerste keer in lange tijd dat we weer zo op het middenterrein staan. Ik heb dan ook nog niet het besef dat dit de Olympische Spelen zijn, dat is heel raar.”

Bondscoach: met zijn vieren dit vieren

Bondscoach Hugo Haak benadrukte na het veroveren van de gouden plak met de teamsprinters vooral het teamgevoel. Hoewel Matthijs Büchli niet op het podium stond terwijl het Wilhelmus klonk, heeft hij volgens Haak wel degelijk een belangrijk aandeel in het succes.

„Ik ben ontzettend blij dat ze alle vier hun aandeel hebben gehad. Ik ben er sinds 2018 mee bezig geweest om dit, een vierde man gebruiken, voor elkaar te krijgen en dat is een intensief traject geweest”, zei Haak, die in tegenstelling tot de concurrentie met wijzigende formaties aantrad. In de kwalificatie werd Jeffrey Hoogland vervangen door Büchli.

Matthijs Büchli zwaait met de Nederlandse vlag. Ⓒ René Bouwman

„Je zag dat Australië en Groot-Brittannië inzakten, omdat ze gewoon moe waren. Wie hebben een extra vierde man en dat pakt goed uit. Jammer dat hij volgens de regels niet op het podium mocht staan, maar we doen dit met zijn vieren. Dat voelen die jongens allemaal zo en we gaan het met zijn vieren vieren.”

De teamsprinters zijn al jaren toonaangevend, maar de olympische titel ontbrak nog. „Dit is waar die jongens het altijd voor gedaan hebben. Dat ze het gewoon doen na alle verwachtingen die zo hooggespannen waren, dat is zo ontzettend knap”, aldus Haak, die na het veiligstellen van de gouden plak emotioneel werd. „Al die dingen die we met elkaar hebben beleefd gaan dan door je heen en ik heb ook samen met die jongens gefietst.”

