Column: Valentijn Driessen: ’Ajax wordt geleid door drie vrouwen’

Door Valentijn Driessen

Susan Lenderink Ⓒ ProShots

Waar is algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax? ’Oh, die is een rondje fietsen in de duinen’. Zo luidt steevast het cynische antwoord op de burelen in de Johan Cruijff ArenA als Van der Sars aanwezigheid is vereist om allerhande (binnen)brandjes te blussen.