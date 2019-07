Verliezer Van Gerwen krijgt verwijt van arrogantie

„Martin Schindler verdient alle credits, nadat hij zo terugkomt om de wedstrijd te winnen”, toonde Van Gerwen zich na afloop een sportieve verliezer. „Maar ik had mezelf nooit in deze positie moeten laten komen”, doelde hij op het feit dat hij bij een stand van 5-3 en 5-4 mogelijkheden onbenut liet om de partij te beslissen. Daardoor kreeg Schindler in de beslissende leg alsnog de kans om Van Gerwen verrassend uit te schakelen. Dat buitenkansje liet de Duitser niet onbenut. „Ik kan alleen mezelf de schuld geven”, stelde de drievoudig wereldkampioen.

Na afloop uitte Schindler overigens enige kritiek richting Van Gerwen. De nummer 53 van de wereld begreep in de zesde leg een bepaalde keuze van de Nederlander niet en noemde die route na legwinst zelfs „een beetje arrogant”. Van Gerwen koos ervoor om via een enkele drie vervolgens dubbel drie uit te gooien. Dat lukte weliswaar, maar een dergelijke route is bij darters niet de meest gebruikelijke.

Grootste overwinning

„Waarom doet hij dat tegen mij, dacht ik nog. Natuurlijk is hij de nummer één en kan hij doen wat hij wil, maar ik vond het een beetje arrogant. Bijna geen enkele darter gaat voor drie en dan dubbel drie. Dat is nooit een fijne dubbel, dat weet elke professionele speler. Hij deed het, maar het hielp mij terug in de partij. Het schudde me wakker en daarna ging ik goed spelen”, zei Schindler, die daarna in zijn hoofd schijnbaar een knop omzette en zich terugknokte. „Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar ik ben door. Dit is denk ik de grootste overwinning uit mijn carrière.”

Van Gerwen baalde zichtbaar van de nederlaag, maar kijkt ook al snel weer vooruit richting de World Matchplay, het majortoernooi dat volgend weekeinde begint. Daar hoopt de 30-jarige Vlijmenaar de titel over te nemen van regerend kampioen Gary Anderson. „Ik voelde met hier goed, maar ik miste enkele uitgelezen kansen om de klus te klaren. Nu gaat de volledige focus naar de World Matchplay.”

Schindler had nog wel een boodschap voor Van Gerwen. „Een jaar geleden won ik ook van Michael met 6-5 in Dublin. Misschien gaat hij de volgende keer niet meer voor drie dubbel drie.”

’Barney’ exit

Raymond van Barneveld (l) moet zijn meerdere erkennen in Gabriel Clemens. Ⓒ PDC

Met de eliminatie van Van Gerwen verdween ook de laatste Nederlander uit het toernooi. Eerder op de avond verloor Raymond van Barneveld van een andere Duitser. Gabriel Clemens bleek met 6-3 in legs te sterk voor de Nederlander, die aan zijn afscheidtournee bezig is. Van Barneveld is volgende week niet bij de World Matchplay te zien. Hij wist zich niet kwalificeren voor het prestigieuze evenement.

