Historische dominantie Oranje-roeiers op EK

Hoe bijzonder de prestatie van het Aegon Nationaal RoeiTeam is, blijkt uit het volgende: waar de Oranje-roeiers sinds 2007 tot aan het huidige ’slechts’ zes Europese titels veroverden, daar leverde het EK met acht Europese kampioenen een daverende goudjacht op.

Het is in de totale Nederlandse dominantie lastig aan te geven welke titel het meest bijzonder was, nadat Martine Veldhuis in de vroege zondagochtend in de lichte vrouwen skiff het startsein had gegeven voor de historische medailleoogst. Veldhuis voer in de niet-olympische discipline als eerste over de finishlijn.

Opvallend was de gouden race van Melvin Twellaar en Stef Broenink (dubbeltwee), die onderstreepten dat het scullprogramma van coach Eelco Meenhorst zijn vruchten inmiddels meer dan afwerpt. Dat de dubbelvier, met Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten, hun Europese titel met speels gemak verdedigde, lag uiteraard in de lijn der verwachtingen, aangezien de Hollandse speedboat geen tegenstand duldt en de komende zomer de torenhoge favoriet op olympische water zal zijn.

Melvin Twellaar en Stef Broenink zijn op het Europees kampioenschap in de dubbeltwee niet te kloppen. Ⓒ ANP/HH

Bijzondere titel

De gouden prestatie van de vier-zonder-stuurman was wellicht de meest bijzondere van de mannelijke Nederlandse roeiers, aangezien Jan van der Bij, Boudewijn Röell, Sander de Graaf en Nelson Ritsema in Poznan afrekenden met de plaatselijke favorieten, regerend wereldkampioen Polen. De Nederlanders gingen er al na 300 meter vandoor en bleken niet meer te achterhalen, ook niet door de Italianen die doorgaans een goed eindschot kennen.

De vrouwen waren zelfs nóg succesvoller dan de mannen. De lichte dubbeltwee, de meest gedecoreerde boot uit de nationale roeigeschiedenis, verdedigde met Ilse Paulis en haar jonge kompaan Marieke Keijser hun EK-titel met succes.

Datzelfde deed de vier-zonder-stuurvrouw, de ploeg die afgelopen jaar in Linz op het WK enigszins teleurstelde. Maar in Poznan leidden Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester van start tot finish.

Inge Janssen, Laila Youssifou, Nicole Beukers en Olivia van Rooijen zijn de Europees kampioenen in de dubbelvier. Ⓒ ANP/HH

Revanche dubbelvier

Net als de mannen wonnen ook de vrouwen van de dubbelvier goud. De boot die op het WK ondanks een prima race tweede achter Duitsland eindigde, roeide in Poznan het hele deelnemersveld aan gort, inclusief de Duitse rivales.

In de aanloop naar het toernooi had er een belangrijke positiewisseling plaatsgevonden: Sophie Souwer werd vervangen door Laila Youssifou, die zich zondag samen met Inge Janssen, Nicole Beukers en Olivia van Rooijen als viertal nadrukkelijk kandidaat stelde voor olympisch goud.

Bij de para-roeiers viel er eveneens een gouden medaille te noteren: Corné de Koning en Annika van der Meer verdedigden met succes hun titel. Naast de acht Europese titels waren er ook medailles weggelegd voor de Vrouwen Acht (brons), de dubbeltwee-vrouwen (zilver: Roos de Jong en Lisa Scheenaard) en de Holland Acht (brons).