Jürgen Klopp steekt loftrompet over ’voetbaletende’ Cody Gakpo

„Cody is een slimme speler. Ik heb geen enkele seconde het gevoel dat hij nog maar net 24 jaar oud is”, zei de Duitser na afloop op de persconferentie. „Hij was bij zijn vorige club natuurlijk al aanvoerder, wat heel speciaal is. En toen ik hem ontmoette, begreep ik dat direct. Cody eet voetbal.”

„Elk stukje info dat we hem geven, brengt hij direct tot uiting op het veld”, zo vervolgde Klopp zijn lovende relaas. „En dat soms op een positie waar hij nog nooit gespeeld heeft. Dat is heel gaaf. Cody kan in ons systeem wel op drie of vier posities uit de voeten en dat helpt ons natuurlijk ontzettend.”

Liverpool won met 0-3 dankzij twee goals van Curtis Jones en een hele fraaie van Trent Alexander-Arnold. Mohamed Salah gaf bij alle drie de goals de assist.