Mitroglou (31) belangrijke kandidaat voor spitspositie PSV

De Eindhovenaren onderzoeken de mogelijkheid om Mitroglou voor een jaar te huren van zijn Franse werkgever Olympique Marseille. Momenteel speelt de 65-voudig Grieks international voor de Turkse topclub Galatasaray, dat hem afgelopen winter voor anderhalf jaar huurde, maar daar komt hij (te) weinig aan de bak. Hij speelde het afgelopen half jaar zeven duels (waarvan drie als basisspeler) en kwam tot één goal, waardoor de Turken niet onwelwillend staan tegenover een vervroegd afscheid.

Mitroglou past precies in het profiel dat PSV heeft klaarliggen voor het toevoegen van een extra spits, die de Eindhovenaren in één klap verder zou kunnen helpen. Hij is de grote (1 meter 88) en sterke nummer negen waarmee de Eindhovenaren (in fases van) wedstrijden weer zouden kunnen variëren in het aanvalsspel en zou ervaring toevoegen aan de piepjonge aanval.

Mitroglou is een bewezen doelpuntenmaker, scoorde liefst 192 keer in zijn carriere en kende zijn beste tijd in zijn vaderland en de Portugese competitie. Hij maakte naam als goalgetter bij Olympiakos Piraeus en werd begin 2014 voor 15 miljoen euro overgenomen door Fulham. In de Premier League kwam hij niet uit de verf, Fulham degradeerde en de zomer erop keerde hij op huurbasis alweer terug bij Olympiakos. Na 16 goals in 24 duels schonk Benfica hem in de zomer van 2015 een nieuwe kans. De Portugezen namen hem na een jaar zelfs definitief over en de Griek liet in twee seizoenen liefst 35 goals noteren. Olympique Marseille nam hem twee jaar geleden over, maar in Frankrijk was hij anderhalf seizoen lang niet om de onomstreden nummer één voor de spitspositie, waarna hij naar Galatasaray mocht vertrekken.

Mitroglou weet in ieder geval hoe het is om te scoren in Eindhoven. Drie jaar terug, op 1 september 2016, maakte hij namens Griekenland de 1-1 in een oefeninterland tegen het Nederlands elftal. De Grieken wonnen met 1-2.