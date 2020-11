Effectief Ajax probleemloos langs angstgegner FC Utrecht

Utrecht begon het duel zonder trainer John van den Brom, die deze week halsoverkop naar Racing Genk vertrok. Zijn assistenten René Hake en Rick Kruys namens de honneurs waar zondagmiddag. In een wat rommelige openingsfase, waarbij Ajax de club uit de Domstad direct onder druk zette, vielen er weinig kansen te noteren. De Amsterdammers hadden moeite om een gaatje te vinden in de hechte Utrechtse defensie.

Voormalig Utrecht-speler Zakaria Labyad kreeg in de 20e minuut een goede schietkans, maar hij vond de uitgestoken voet van doelman Maarten Paes. Pas in de 26e minuut weer een wapenfeit voor Ajax: Dusan Tadic knalde de bal op de lat. Simon Gustafson kreeg nog een aardige schietkans, maar Utrecht kwam al helemaal zelden tot kansen.

Mimoun Mahi probeert op het doel van Ajax te schieten Ⓒ ANP/HH

Wel een tegenvaller van trainer Erik ten Hag: de Braziliaan Antony kon niet verder na een hamstringblessure. David Neres kwam na rust voor hem in het veld.

Gyrano Kerk kreeg tien minuten na rust een aardige kans, maar hij kwam niet goed uit met zijn passen. Nicolas Tagliafico probeerde het even daarna met een lepe bal met links, maar zijn poging ging net over de kruising.

Maarten Paes baalt na de 0-1 van Day Klaassen. Ⓒ ANP/HH

Toch kwam de verdiende voorsprong voor Ajax. Tadic gaf een fraaie dieptepass op Neres, die Labyad met een voorzet vond. De aanvaller tikte de bal slim door op de vrijstaande Klaassen. De Oranje-international heeft doorgaans weinig moeite met dit soort buitenkansjes en ook nu niet: 0-1 in de 62e minuut.

Lassina Traoré verdiende in de 70e minuut een strafschop na een onhandige actie van Tommy St. Jago. Tadic maakte het karwei af: 0-2. Met de spaarzame kansen die Ajax kreeg, gingen de Amsterdammers beter om dan de Domstedelingen, die eigenlijk geen moment aanspraak maakten op de zege.

In de slotfase kon invaller Promes zelfs nog 0-3 maken. Een pass van Klaassen werd fraai gecontroleerd, waarna hij in de rebound van een mislukte voorzet de bal ineens zomaar onder Paes kon schuiven. Het was meteen ook de eindstand.

