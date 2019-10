Advocaat bevestigt contact met Feyenoord: ’Ik wil niet liegen’

„Ik vind het heel moeilijk om te liegen. Dat ze interesse hebben, dat is wel zo”, aldus Advocaat. „Feyenoord gaat nu een beslissing nemen over wat ze doen, dat zullen ze te zijner tijd wel bekendmaken.”

Advocaat werkte in 2016 al een paar maanden bij Feyenoord als onbezoldigd adviseur van de toenmalige hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst.

Bekijk ook: De malaise bij Feyenoord gaat me aan het hart

Bekijk ook: Van Gastel leidt training na vertrek Stam

Stam trok zijn conclusies na de kansloze nederlaag van Feyenoord bij Ajax (4-0). Bij terugkomst in Rotterdam werd de spelersbus opgewacht door boze fans. De landskampioen van 2017 staat na slechts drie overwinningen in elf wedstrijden op de twaalfde plaats in de eredivisie.