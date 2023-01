Doodvonnis Iraanse profvoetballer Nasr-Azadani omgezet in 26 jaar cel

Het hoofd van de gerechtelijke autoriteit in de west-centrale stad Isfahan zei eerder dat de voetballer, die sinds 18 november wordt vastgehouden, ervan wordt beschuldigd deel uit te maken van een groep van negen personen die de „fundamenten van de Islamitische Republiek Iran” wilden aanvallen, aldus het persagentschap Isna. De profvoetballer zou betrokken zijn geweest bij een incident waarbij op 16 november drie leden van de veiligheidstroepen in Isfahan om het leven kwamen.

Nasr-Azadani werd in totaal aan drie aanklachten schuldig bevonden. Volgens de Iraanse wet kan hij de straffen gelijktijdig uitzitten, wat er in de praktijk op neerkomt dat hij zestien jaar vast komt te zitten.

In Iran vinden sinds halverwege september massale demonstraties plaats voor meer vrijheid en tegen het regime in Teheran. Bij deze protesten zijn duizenden mensen opgepakt. Verschillende mensen zijn al veroordeeld tot de doodstraf. In dezelfde zaak waarvoor Nasr-Azadani veroordeeld werd, werden maandag nog eens drie mensen ter dood veroordeeld.

De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren en begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Deze vrouw van Koerdische afkomst stierf in detentie nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen.