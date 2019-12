Rampspoed treft Koeman en Oranje

Valentijn Driessen Ⓒ De Telegraaf

In blijde verwachting is wat overdreven, maar bij een meeting afgelopen maandag met Ronald Koeman keek de bondscoach vol vertrouwen naar het aanstaande Europees kampioenschap. Hij kan werken met internationals die hun brood verdienen bij Europese topclubs, die zelfs aanspraak maken op het winnen van de Champions League of deze al hebben gewonnen. In bijna twee jaar heeft hij een selectie geboetseerd, die na de finale van de Nations League gaat voor de Europese titel. Daar ligt de uitdaging, zei Koeman. De loting helpt ook mee evenals het wedstrijdschema met drie groepsduels in de Johan Cruijff ArenA terwijl jonge talenten zich aandienen.