Ajax bevestigt Dolberg-transfer: 20,5 miljoen euro

Dolberg werd in 206 overgenomen van het Deense Silkeborg IF. Hij beleefde zijn doorbraak onder Peter Bosz, onder wie Ajax in het seizoen 2016/2017 de Europa League-finale haalde.

Dolberg maakte die jaargang in 48 wedstrijden 23 goals. Sindsdien had hij moeite het niveau van toen aan te tikken en zat hij geregeld op de bank.

In de zomer van 2017 kon Dolberg al naar de Franse Ligue 1 vertrekken. AS Monaco was bereid om 50 miljoen euro neer te tellen voor de spits, maar Ajax weigerde het bod.

In totaal speelde Dolberg 119 officiële wedstrijden voor Ajax. Hij scoorde daarin 45 keer. De aanvaller zat woensdag al op de tribune tijdens een competitieduel van Nice, dat 1-2 verloor van met Olympique Marseille.

Nice, waar Patrick Vieira trainer is, beschrijft Dolberg op de eigen website als een moderne aanvaller, met fysieke en technische kwaliteiten.

